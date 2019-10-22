Мужчину похитили и месяц держали в плену

Фото: zp.npu.gov.ua

В селе Калайтановка Бердянского района Запорожской области полицейские освободили из плена похитителей 58-летнего мужчины.

Его похитили еще в сентябре и удерживали в заброшенном здании, чтобы завладеть квартирой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Похитителями оказались жители Бердянска 41 и 33 лет. Они уже были причастны к совершению серии мошенничеств на территории города. В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружили оружие и боеприпасы - гладкоствольное ружье, 15 патронов к нему, травматический пистолет "Зораки", 20 патронов к нему, документы, компьютерную технику. Также было обнаружено и изъято ряд документов, а именно: паспорта граждан Украины, свидетельства о рождении и смерти, технические паспорта квартир и домов, доверенности, расписки от потерпевших и другие документы, которые свидетельствуют о намерениях фигурантов в завладении недвижимым имуществом потерпевших. Каждый выявлен факт будет дополнительно проверен", - рассказали в полиции.

Изъятое направили на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Подозреваемые задержаны. Следователи открыли уголовное производство и проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.

47-летнего киевлянина похитили и более года удерживали в арендованном доме на Киевщине. Требовали передать квартиру на улице Сырецкой, которую тот получил в наследство в начале 2018-го.