Мужчину освободили из смоляной ловушки

Фото: facebook.com/Борівський РС ГУ ГСЧС України у Харківській області

22 апреля в поселке Боровая на Харьковщине мужчина попал в битумно-смоляную яму и просидел там более двух часов.

Около 01:20 его заметили охранники хлебоприемного пункта и вызвали спасателей, сообщили в Боровском районном секторе ГСЧС.

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"Все попытки охранников вытащить мужчину подручными средствами были напрасны. Установили, что потерпевший находился в смоляной яме уже около двух часов. С помощью спасательной веревки и ремней упавшего в яму человека закрепили и спасли", - рассказали спасатели.

Пострадавшего передали медикам, он находился в удовлетворительном состоянии.

В селе Раздоры Лозовского района Харьковской области в смоле чуть не утонул 60-летний мужчина. Он с женой возвращался из гостей. Решили сократить путь. Пошли через территорию заброшенного предприятия, на котором когда-то делали битум. Из-за собственной неосторожности мужчина упал в яму с жидкостью и не мог выбраться. На момент прибытия спасателей он уже по шею погряз в битуме, который постоянно засасывал его. Спасатели за руки и с помощью спасательной веревки вытащили пострадавшего на поверхность. Операция длилась более часа, так как мужчину сильно засосало.