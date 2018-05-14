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Мужчину осудили за избиение собаки

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Мужчину осудили за избиение собаки
Купянский горрайонный суд на Харьковщине приговорил местного жителя к 5 месяцам тюрьмы за избиение собаки и своего знакомого. Фото - flickr.com/nab_ukr

Купянский горрайонный суд на Харьковщине приговорил местного жителя к 5 месяцам тюрьмы за избиение собаки и своего знакомого. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Злоумышленник в нетрезвом состоянии зашел в гости к знакомому, где сначала избил металлическим прутом собаку, а потом зашел в дом и ударил хозяина ногой в грудь.

"В результате инцидента русская гончая получила перелом челюсти, рваную рану морды и лишилась правого глаза", - говорится в документе.

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Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Давать показания отказался.

Обвинительный приговор мужчине, который жестоко обращался с котом во дворе собственного дома, объявил Голосеевский райсуд Киева и приговорил к 6 месяцам ареста. Досудебное расследование установило, что киевлянин подвесил кота на дереве и жестоко избил его резиновым шлангом. Нанес животному множественные переломы костей и закрытую черепно-мозговую травму.

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