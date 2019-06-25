Мужчину нашли с проломленной головой: полиция 10 дней не может установить личность

В селе Маяки Одесской области нашли убитым неизвестного мужчину. Полиция просит опознать вещи, которые могут принадлежать погибшему. Фото - od.npu.gov.ua

В заброшенном доме в селе Маяки Беляевского района Одесской области нашли тело мужчины с проломленной головой. Полицейские 10 дней не могут установить личность погибшего и найти его родственников.

Мужчина был полностью раздет. По предварительным данным, он получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и скальпированную рану головы.

Приметы: на вид 25-35 лет, рост 163 см, худощавого телосложения, окружность головы 56 см, длина стопы 26,5 см (соответствует размеру обуви 40-41), волосы короткие русые, небритость суточной давности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В недострое нашли труп мужчины

Особые приметы: на внутренней поверхности левого плеча родимое пятно размером 2х1,5 см, передний зуб нижней челюсти имеет искривление в сторону ротовой полости, татуировки и шрамы отсутствуют, искусственных зубов нет.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о мужчине и его родных, сообщить в Беляевский ОП по телефонам: (04852) 2-57-71, 096-70-64-741 или 102.

Тело мужчины в Маяках нашли 18 июня. С места происшествия полицейские изъяли одежду, что могла принадлежать убитому: белье и шорты черного цвета с белыми вставками и ярко-зеленую футболку.