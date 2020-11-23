Мужчину на охоте застрелил товарищ

В Одесской обл. охотник застрелил товарища. Фото: pexels.com

В Измаильском районе Одесской обл., возле села Озерное на охоте застрелили мужчину.

45-летний житель района получил смертельное пулевое ранение из ружья, сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской обл.

"Выстрелил в мужчину его 51-летний приятель, перепутав его в камышах со зверем. Пострадавший скончался на месте", - говорится в сообщении.

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Правоохранители изъяли ружья обоих охотников. Оружие направили на экспертизу. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции.

Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

На ул. Героев Космоса в Святошинском районе патрульные заметили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры. Один из них начал стрелять и попал в полицейского, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.