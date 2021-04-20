Мужчину, который исчез по дороге со дня рождения, могли избить и вывезти - волонтер

В Винницкой области продолжаются поиски без вести пропавшего 23-летнего Михаила Зубчука. Последний раз его видели в ночь на 11 апреля в микрорайоне Тяжилов в областном центре. Фото: vn.npu.gov.ua

10 дней в Виннице ищут 23-летнего Михаила Зубчука. Он возвращался после дня рождения и внезапно исчез на глазах знакомых и друзей.

Поиски из одного района города расширились почти по всей области. Нацгвардия, полиция и волонтеры несколько дней прочесывали лесополосы, подвалы, заброшенные здания. Водолазы проверили озеро неподалеку, но результатов никаких.

"Была отработана территория у озера, были водолазы, они проработали озеро. Мы пошли недостроями, обыскали все подвалы. Наша теория, что его избили и вывезли, вот и мы ищем куда", - рассказал волонтер, передает ТСН.

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В полиции открыли уголовное производство. Следователи говорят, что проработали гигабайты видео, опросили сотни свидетелей, но никаких зацепок. В то время кто-то видел драку неподалеку на автовокзале, поэтому предполагают - возможно Михаил был там.

"Повторно будут обследоваться водоемы, параллельно отрабатывается версия возможного конфликта на Восточном вокзале, мы устанавливаем всех лиц, которые там были, или участниками, или очевидцами", - говорит Анна Олейник из областной полиции.

Родные и друзья же не прекращают поиски ни на минуту. Проверяют всю информацию, которая появляется в сети и просят людей, которые что-то слышали или знают, где может быть Михаил Зубчук, сразу сообщать.

Михаил Зубчук исчез десять дней назад, когда возвращался после дня рождения. Был в компании трех девушек, с которыми на такси должен был ехать домой. Но внезапно развернулся в противоположную сторону и просто побежал прочь. На камерах наблюдения видно, как он бежит по аллее и исчезает в темноте. Мать Надежда Лукаш говорит, уйти из дома добровольно сын не мог. Потому что она борется с онкологией и нуждается в уходе, а он ее единственный и заботливый сын.