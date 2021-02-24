Мужчину, который гулял с головой отца, отправят в психбольницу

Дмитрий Пономаренко во время конфликта зарезал и расчленил отца. А потом расправился с другом. Фото: unian.ua

Одессита 30-летнего Дмитрия Пономаренко, который обезглавил и выпотрошил отца и зарезал товарища, переведут из СИЗО в психиатрическую больницу со строгим наблюдением.

Такое решение принял Киевский райсуд Одессы.

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У подозреваемого длительное расстройство психической деятельности. Такие выводы судебно-психиатрической экспертизы.

"В момент совершения преступления и по настоящее время у подозреваемого наблюдаются признаки расстройства психической деятельности. В результате мужчина не был способен осознавать свои действия и руководить ими", - пояснили в суде.

20 января в Одессе задержали мужчину с отчлененной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами. Подозреваемого зовут Дмитрий Пономаренко. Ему 30 лет. Работал в гостинице "Дюк" в пер. Чайковского, 10. Его уволили из-за неадекватного поведения. Его жертвами стали отец - 53-летний Игорь Пономаренко - и товарищ - 32-летний Александр Демченко.