Мужчину, который 8 лет считался мертвым, случайно задержали патрульные

В Мариуполе Донецкой области патрульные полицейские случайно задержали мужчину, который 8 лет назад инсценировал собственную смерть и скрывался от следствия. Фото - facebook.com/MariupolPolice

В Мариуполе Донецкой области патрульные полицейские случайно задержали 45-летнего мужчину, который 8 лет назад инсценировал собственную смерть и все это время скрывался от следствия.

Мужчину разыскивали за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Преступнику грозило до 12 лет тюрьмы. Он исчез и в том же году на территории местной больницы нашли тело мужчины, который внешне был похож пропавшего. После того сестра нарушителя подтвердила, что умерший - ее брат. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

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Теперь патррульные остановили мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Никаких документов у нарушителя не было. Но он назвал правоохранителям свои данные. Когда инспекторы проверили базу, они выяснили, что мужчина с 2011 года считается умершим.

"Где все это время находился гражданин и на сколько обрадуется семья его "воскресению", будут узнавать следователи Центрального отделения полиции", - говорится в сообщении.

В Мариуполе Донецкой области задержали хмельничанкуа, которую 16 лет искали за убийство пенсионерки. На убийцу вышли случайно. К полицейским обратились соседи с жалобой на громкую ссору в одной из квартир. Правоохранители сразу установили личность владельца. Однако его гражданская жена растерялась. Стала называться разными именами. Документов при себе не было. Женщину доставили в отделение полиции. Как оказалось, задержанная - убийца.