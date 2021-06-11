На Ровенщине 61-летнего мужчину до смерти искусали пчелы на пасеке. Фото: facebook.com/EMD.Rivne

В селе Малый Шпаков на Ровенщине 61-летнего мужчину до смерти искусали пчелы на пасеке.

Тело нашли во дворе частного дома 10 июня около 15:00. Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи в Facebook.

"Во дворе мы обнаружили мужчину без признаков жизни с синюшным лицом. Его жена говорила, что у мужчины, вероятно, аллергическая реакция на укусы пчел. Поскольку ему стало плохо, когда вернулся с пасеки. Упал во дворе", - рассказал фельдшер Вадим Кравчук.

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До приезда медиков жена обливала мужа водой, прикладывала к носу нашатырный спирт, однако он не дышал.

Медики "скорой" констатировали смерть мужчины. Окончательную причину установят эксперты.

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