Мужчину чуть не напоили ядом ради квартиры

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове предупредили заказное убийство 64-летнего мужчины, после смерти которого два сообщника хотели завладеть его квартирой.

Мужчину хотели отравить во время совместного застолья, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Харьковчанин заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на родную сестру которого был оформлен договор пожизненного содержания. Брат сиделки нашел человека, который согласился совершить убийство. Они планировали отравить мужчину во время совместного застолья", – сообщили в полиции.

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64-летний мужчина заключил договор с 26-летней женщиной в июне 2021 года, сообщил Gazeta.ua начальник отдела областной прокуратуры Евгений Соколов. Согласно ему женщина должна была ухаживать за мужчиной. Но в случае его смерти должна была унаследовать его квартиру.

"Родной брат сиделки с сообщником разрабатывали план убийства. Хотели замаскировать смерть под естественную. Заказали через сеть вещество, похожее на спирт, и решили отравить потерпевшего во время совместного застолья. Задержали подозреваемых в квартире их жертвы", – говорит Соколовой.

Киевский районный суд Харькова избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Житомире задержан 41-летний предприниматель, который заказал убийство бизнес-партнера. Тот должен был погибнуть в результате якобы несчастного случая или самоубийства. Киллеру обещал за это $15 тыс.