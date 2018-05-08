Мужчине всадили нож в голову на вокзале

Нож удалось извлечь только во время второй операции. Фото: kor.ill.in.ua

7 мая в Киеве на вокзале неизвестные воткнули нож в голову мужчине.

Он сделал им замечание, за что и получил травму, - пишет dtp.kiev.ua.

Пострадавшему сделали операцию, его состояние стабильно тяжелое.

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Нож удалось извлечь только во время второй операции. У мужчины открытая черепно-мозговая травма. Он в реанимации. Состояние мужчины стабильно тяжелое.

В Киеве 5 неизвестных в масках совершили нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который защищал Донецкий аэропорт.