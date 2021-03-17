Мужчине удалили здоровый глаз вместо опухоли

 
Ексклюзивы
1/5
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1170
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3348
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 684
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3663
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 171
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2700
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1161
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
3
5
17
4
5
Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше &quot;автошоу&quot;
Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше "автошоу"
Взрыв в Боярке: что рассказал очевидец
Взрыв в Боярке: что рассказал очевидец
Под Шевченковским судом собрались митингующие. Что происходит
Под Шевченковским судом собрались митингующие. Что происходит
Тело было в мешке: возле подвала нашли мертвой женщину
Тело было в мешке: возле подвала нашли мертвой женщину
Оперативника СБУ задержали за похищение человека и вымогательство в интересах русских
Оперативника СБУ задержали за похищение человека и вымогательство в интересах русских
Видео
Все видео
Взрыв в Боярке: показали видео с места происшествия
Взрыв в Боярке: показали видео с места происшествия
Курьер бежал от патрульных - видео гонки стало вирусным
Курьер бежал от патрульных - видео гонки стало вирусным
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Хакеры запустили фотожабы с компроматом и пытались украсть деньги
Хакеры запустили фотожабы с компроматом и пытались украсть деньги
Охранник супермаркета разбил покупателю голову, потому что он не заплатил за торт
Охранник супермаркета разбил покупателю голову, потому что он не заплатил за торт
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 333
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 882
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2799
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 180
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
среда, 17 марта 2021 08:31

Мужчине удалили здоровый глаз вместо опухоли

  Комментировать
Мужчине удалили здоровый глаз вместо опухоли
В Хмельницком мужчине вместо опухоли удалили здоровый глаз. Фото: tsn.ua

В Хмельницком врачи поставили пациенту неправильный диагноз. И вместо опухоли, удалили глаз.

Это произошло 2 года назад. И только теперь мужчине смогли удалить опухоль, которая проросла в горло и правую ноздрю. Об этом рассказала дочь пациента Алла Племьяник.

"Врач сказала, что у папы язва роговицы. Нужно было оперировать срочно, потому что глаз загнился. Глаз, оказывается, был здоров, опухоль на него давила", - говорит женщина, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елене Жаковской ампутировали вывихнутую ногу

Во второй раз мужчину оперировали в Институте нейрохирургии. Врачи сказали, что опухоль росла не менее 15 лет. После операции чувствует себя хорошо. Но впереди его ждет еще долгий путь до полного восстановления.

Заведующий отделением удивляется. У пациента были все симптомы, что проблема не с глазом. Его перед операцией должны были отправить на дополнительные исследования.

"Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено", - говорит заведующий отделением субтенториальной нейроонкологии Владимир Федирко.

Врачи клиники Солсбери оперировали пациенту яичко, пораженное раком. Но ошибочно удалили второе. Затем должны были сделать операцию на больном, а здоровое - пришили. Но мужчина уже не смог иметь детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчине удалили здоровый глаз вместо опухоли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

Гангстера посадили за неуплату налогов

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
 2 Просмотров: 17262
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 13257
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером 1 Просмотров: 12492
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом 1 Просмотров: 11745
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 10693
Происшествия
Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше "автошоу"
Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше "автошоу"
3
 Просмотров: 441
В России взрыв телевизора убил 5 человек
В России взрыв телевизора убил 5 человек Просмотров: 999
Заседание по делу Шеремета перенесли во второй раз подряд
Заседание по делу Шеремета перенесли во второй раз подряд Просмотров: 63
Школьница совершила попытку самоубийства
Школьница совершила попытку самоубийства Просмотров: 441
Парень выпрыгнул из окна многоэтажки
Парень выпрыгнул из окна многоэтажки Просмотров: 540
Больше всего комментируют
5
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
2
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
1
Порвать с Коломойским и еще несколько пунктов - Washington Post озвучила ожидания США от Зеленского
1
3 закрытых телеканала координировали из Кремля - нардеп
Голосов: 81
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть