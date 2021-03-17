Мужчине удалили здоровый глаз вместо опухоли

В Хмельницком мужчине вместо опухоли удалили здоровый глаз. Фото: tsn.ua

В Хмельницком врачи поставили пациенту неправильный диагноз. И вместо опухоли, удалили глаз.

Это произошло 2 года назад. И только теперь мужчине смогли удалить опухоль, которая проросла в горло и правую ноздрю. Об этом рассказала дочь пациента Алла Племьяник.

"Врач сказала, что у папы язва роговицы. Нужно было оперировать срочно, потому что глаз загнился. Глаз, оказывается, был здоров, опухоль на него давила", - говорит женщина, передает ТСН.

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Во второй раз мужчину оперировали в Институте нейрохирургии. Врачи сказали, что опухоль росла не менее 15 лет. После операции чувствует себя хорошо. Но впереди его ждет еще долгий путь до полного восстановления.

Заведующий отделением удивляется. У пациента были все симптомы, что проблема не с глазом. Его перед операцией должны были отправить на дополнительные исследования.

"Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено", - говорит заведующий отделением субтенториальной нейроонкологии Владимир Федирко.

Врачи клиники Солсбери оперировали пациенту яичко, пораженное раком. Но ошибочно удалили второе. Затем должны были сделать операцию на больном, а здоровое - пришили. Но мужчина уже не смог иметь детей.