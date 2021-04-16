59-летний мужчина самостоятельно разбирал снаряд времен Второй мировой войны. В какой-то момент боеприпас взорвался Фото: pixabay.com

В Токмаке Запорожской области мужчине противотанковым снарядом оторвало ногу.

Трагедия произошла 15 апреля на ул. Центральной. 59-летний мужчина самостоятельно разбирал снаряд времен Второй мировой войны. В какой-то момент боеприпас взорвался, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

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В результате мужчина получил травмы. Он находится в местной больнице с диагнозом: травматическая ампутация средней трети правой голени.

В полиции открыли уголовное производство. Обстоятельства инцидента выясняются.

31 марта в селе Хоросно Пустомытовского района на Львовщине на территории школы прогремел взрыв. Погиб мужчина. Он якобы пытался разобрать неизвестный предмет, который взорвался в его руках.