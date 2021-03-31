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среда, 31 марта 2021 20:14

Мужчину разорвало взрывом возле школы

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Мужчину разорвало взрывом возле школы
На Львовщине взрывом разорвало ветерана АТО. Фото: npu.gov.ua

31 марта в с. Хоросно Пустомытовского района на Львовщине на территории школы прогремел взрыв. Погиб мужчина.

Он якобы пытался разобрать неизвестный предмет, который взорвался в его руках. Об этом сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

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Погибший ранее служил в АТО. Был не у школы, а у своего дома. А взорвалась - граната, которая была в кармане его брюк, пишет издание Zaxid.net со ссылкой на источники в полиции.

От взрыва мужчине оторвало ногу, а уже через несколько минут он умер.

Известно, что погибший проживал с отцом, был холост и детей также не было. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни.

В Луцке в одной из квартир взрывом убило 41-летнего мужчину. Погибший был участником АТО. Взрыв произошел на кухне квартиры, где жил мужчина. На месте обнаружили части гранаты Ф-1.

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Дата
31
марта

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