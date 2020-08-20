Мужчине посреди улицы воткнули в горло нож

Фото: dn.npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области неизвестный посреди улицы нанес мужчине удар ножом в горло. Пострадавшему удалось сбежать и попросить помощи у прохожих.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Полицейские разыскали и допросили свидетелей преступления, также описание внешности нападавшего предоставил потерпевший. Было установлено, что злоумышленник стал очевидцем конфликта своей сожительницы и незнакомого мужчины. После этого он достал нож и ударил им мужчину", - говорится в сообщении.

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Нападавшим оказался 48-летний местный житель, имеющий судимость за нанесение телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник спрятал нож, а сам пытался законспирироваться дома.

Следователи открыли уголовное производство. За покушение на убийство мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

В Киеве на ул. Константиновской 25-летний мужчина получил нож в живот и скончался по дороге в больницу. Он стал свидетелем того, как незнакомец ударил девушку по лицу, и решил заступиться за нее.