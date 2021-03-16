Мужчина зверски убил мать и принес в мешке к школе: фото

83-летнюю женщину убил собственный сын. Фото: Нацполиция

В Одессе у входа в подвал школы обнаружили мешок с телом 83-летней женщины.

Выяснилось, что женщину убил собственный сын. Его задержали. Об этом сообщает Нацполиция.

"55-летний мужчина ударил мать топором по голове, одел на нее полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил.

Убедившись, что она не дышит, злоумышленник положил тело в мешок и отвлек подальше от дома", - говорится в сообщении.

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Мужчина рассказал, что между ним и его матерью возник конфликт, но назвать его причины отказался.

В Донецкой области полицейские задержали мужчину, который совершил тройное убийство в Славянске. Сначала злоумышленник убил своего знакомого, а затем - сожительницу мужчины и 79-летнюю мать.