Мужчина жестоко убил стаю лебедей ради развлечения

В Николаевской области охотник ради развлечения убил 5 лебедей.
1-го пытались спасти местные, но не удалось, пишут "Факты ICTV".
О расстреле первыми из соцсетей узнали правоохранители соседней области. Поэтому на место приехали полицейские Херсонщины.
"Сейчас эти птицы находятся под охраной Директивы ЕС об охране диких птиц, Бернской и Боннской конвенций и Соглашения об охране афро-евразийских мигрующих водно-болотных птиц", - рассказала пресс-секретарь полиции в Херсонской области.
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В городе Ирпень Киевской области команда спасения животных спасла лебедя из ледяной ловушки.
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