Мужчина жестоко убил стаю лебедей ради развлечения

Мужчина изрешетил пулями стаю животных ради развлечения. Фото: pixabay.com

В Николаевской области охотник ради развлечения убил 5 лебедей.

1-го пытались спасти местные, но не удалось, пишут "Факты ICTV".

О расстреле первыми из соцсетей узнали правоохранители соседней области. Поэтому на место приехали полицейские Херсонщины.

"Сейчас эти птицы находятся под охраной Директивы ЕС об охране диких птиц, Бернской и Боннской конвенций и Соглашения об охране афро-евразийских мигрующих водно-болотных птиц", - рассказала пресс-секретарь полиции в Херсонской области.

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В городе Ирпень Киевской области команда спасения животных спасла лебедя из ледяной ловушки.