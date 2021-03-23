Мужчина жестоко избивал жену на глазах у детей

Гражданский муж много раз бил жену при детях. Фото: Скриншот

Жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко показала видео, на котором гражданский муж бьет ее прямо на глазах у детей.

Как видно на кадрах, опубликованных в Instagram, человек заходит в комнату, где двухъярусной кровати лежат их сыновья. Он хватает жену за волосы и вытягивает из комнаты. Дети с криками "Папа, не надо!" вскакивают с кровати и бегут за родителями.

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По словам Ольги, человек издевался над ней полтора года угрожал, что "вывезет по кускам в мусорных мешках".

Сейчас мужчина забрал себе младшего сына. Старший остался с мамой. Отец не отдает ему, как и женщине, никакой одежды.

"Какой кошмар! Стресс для детей", "Он псих его изолировать нужно", "Ужас! Вы правильно сделали, что не молчите", - комментируют шокированные увиденным пользователи.

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