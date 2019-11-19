Мужчина заживо сгорел в собственном дворе

В Запорожской области умер 59-летний мужчина, который облил себя бензином и поджег. Фото - Ракурс

19 ноября в больнице скончался 59-летний житель Черноземного Акимовского района Запорожья.

Накануне он во дворе собственного частного дома облил себя бензином и поджег, пишет vv.com.ua.

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Медики областного центра экстренной медицины рассказали, что у мужчины обгорело 80% тела. Имел ожоги второй и третьей степени.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

О причинах поступка в полиции не сообщают.

В селе Кузьки Конотопского района Сумской области 63-летняя женщина совершила самосожжение. Облила себя дизельным топливом и подожгла. Женщину доставили в Конотопскую районную больницу. У нее диагностировали 80% термических ожогов головы, конечностей, туловища и верхних дыхательных путей. Спасти ее врачам не удалось.