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пятница, 27 декабря 2019 15:27

Мужчина затрелил соседей из ружья

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Мужчина затрелил соседей из ружья
Стрельба возникла из-за бытовой ссоры. Фото: glavcom.ua

В городе Северск Бахмутского района Донецкой области мужчина возле собственного двора из охотничьего ружья застрелил 3 человек. Затем покончил с собой.

Трагедии произошла 26 декабря. Причиной называют бытовой конфликт, сообщили в полиции области.

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К 35-летнего мужчину пришли владельцы соседних домов. Во время ссоры хозяин выстрелил из ружья в 3 мужчин 52, 56, 60 лет. Сразу с того же ружья выстрелил в себя и от полученных травм скончался.

Сейчас идет следствие.

В городе Кременчуг Полтавской области 38-летний мужчина застрелил своего 66-летнего отца. Трагедия произошла дома у погибшего. По информации от правоохранителей, в тот вечер сын с отцом вместе употребляли алкогольные напитки на квартире последнего. Во время пьянки произошла ссора, сын схватился за пистолет, который имел с собой.

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