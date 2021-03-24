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среда, 24 марта 2021 19:44

Мужчина застрелил сожительницу из-за потраченных денег
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В Киеве мужчина во время ссоры застрелил свою сожительницу из пневматического пистолета.

От полученных травм женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Причиной конфликта стало то, что жена потратила все семейные сбережения.

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Мужчина выстрелил в голову жене после того, как узнал, что она потратила все их деньги. Фото: Нацполиция
Мужчина выстрелил в голову жене после того, как узнал, что она потратила все их деньги. Фото: Нацполиция
Мужчина выстрелил в голову жене после того, как узнал, что она потратила все их деньги. Фото: Нацполиция

В квартире супругов правоохранители нашли револьвер Флобер и патроны к нему.

43-летнего киевлянина задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В селе Доброводы Черкасской области мужчина забил до смерти 78-летнюю женщину священника. Сначала человек ходил по селу и искал жертву.

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