Мужчина застрелил шесть человек и покончил с собой

Убийства совершил бывший муж одной из жертв Фото: Укрінформ

1 августа вечером в хорватском городе Загреб мужчина убил шесть человек. Утром 2 августа совершил самоубийство.

Убийства совершил бывший муж одной из жертв. Кроме женщины, погиб также его партнере и еще четверо членов семьи, пишет Радио Свобода.

Полиция обнаружила тела в доме на юге города после того, как один из соседей сообщил, что слышал звуки выстрелов.

Среди жертв - двое мужчин, три женщины и ребенок. Семимесячный младенец, было в доме, выжил.

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В другом районе Загреба полиция обнаружила мертвым подозреваемого в нападении.

После конфликта со своими знакомыми мужчина открыл огонь из пистолета. Один человек получил огнестрельное ранение ноги. Это произошло в одной из квартир жилого дома по адресу улица Василенко, 25. Празднование с застольем переросло в конфликт.