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воскресенье, 07 июля 2019 13:05

Разъяренный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по товарищах
4

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Сегодня, 7 июля, в Соломенском районе Киева произошла перестрелка.

Стрельба в Киеве: разъяренный мужчина выстрелил всю обойму в своих товарищей
Фото: Информатор
Стрельба в Киеве: разъяренный мужчина выстрелил всю обойму в своих товарищей
Стрельба в Киеве: разъяренный мужчина выстрелил всю обойму в своих товарищей
Стрельба в Киеве: разъяренный мужчина выстрелил всю обойму в своих товарищей

После конфликта со своими знакомыми мужчина открыл огонь из пистолета. Один человек получил огнестрельное ранение ноги, сообщает "Информатор".

Это произошло в одной из квартир жилого дома по адресу улица Василенко, 25. Празднование с застольем переросло в конфликт.

Участники ссоры продолжили свои "разборки" во дворе дома, куда вышли три девушки, три парня и человек. В какой-то момент подвыпившие ребята решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не очень понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух.

Мужчина выпустил целую обойму, но этого показалось мало, поэтому он перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов. В результате хаотичной стрельбы пострадал один из ребят, пуля вошла ему в заднюю часть ноги, в районе колена.

Увидев полицейских, прибывших на стрельбу, большая часть компании спряталась в квартире, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты.

Правоохранители задержали стрелка, но он отказался признавать свою вину, утверждая, что стрелял не он. Парня, который получил ранение ноги, еще до прибытия скорой отвез товарищ на машине.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

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В одном из сел Беляевского района Одесской области 69-летний мужчина застрелил 48-летнего зятя.

Так защищал свою дочь с внучкой, которые сбежали от мужа-тирана, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Дата
07
июля

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