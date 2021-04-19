Мужчина зарубил своих гостей и несколько дней жил рядом с ними

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 144
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10179
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1125
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 603
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1476
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1773
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
3
4
3
9
7
Патрульный устроил смертельную аварию
Патрульный устроил смертельную аварию
Сидел окровавленный в инвалидной коляске: мужчину зарезал сожитель бывшей
Сидел окровавленный в инвалидной коляске: мужчину зарезал сожитель бывшей
В Киеве зарезали мужчину: первые подробности
В Киеве зарезали мужчину: первые подробности
Дома ждет онкобольная мать: 24-летний мужчина исчез по дороге со дня рождения
Дома ждет онкобольная мать: 24-летний мужчина исчез по дороге со дня рождения
Тело отбросило на 30 м, слетела обувь: водитель на зебре &quot;смела&quot; пешехода
Тело отбросило на 30 м, слетела обувь: водитель на зебре "смела" пешехода
Видео
Все видео
Водитель маршрутки нарушил карантин и протянул за колесами патрульного
Водитель маршрутки нарушил карантин и протянул за колесами патрульного
Вооруженный грабитель напал на обменник. Двое раненых
Вооруженный грабитель напал на обменник. Двое раненых
Агрессивные подростки поиздевались над дворником: момент попал на видео
Агрессивные подростки поиздевались над дворником: момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В Киеве зарезали продавца цветов (18+)
В Киеве зарезали продавца цветов (18+)
Интервью
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10179
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1134
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2169
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 81
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
понедельник, 19 апреля 2021 19:29

Мужчина зарубил своих гостей и несколько дней жил рядом с ними

  Комментировать
Мужчина зарубил своих гостей и несколько дней жил рядом с ними
На Луганщине мужчина зарубил своих гостей и несколько дней жил рядом с ними. Факт обнаружили случайно - во время профилактического обхода населенных пунктов вблизи линии разграничения. Фото: facebook.com/policeLG

В Станице Луганской Луганской полицейские задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве.

Он зарубил своих гостей и жил рядом с ними. Факт обнаружили во время рейда участковых, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"К полицейским вышел пьяный хозяин. Участковые обратили внимание на красные пятна на его обуви, похожие на кровь. На вопрос полицейских, что это может быть, мужчина занервничал и что-то непонятное начал рассказывать. А когда полицейские вошли в дом мужчины, то ужаснулись от увиденного. Среди дома лежали окровавленные трупы мужчины и женщины", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина 4 года жил с мумией матери

Владелец дома сказал, что он не понимает, что вообще произошло в его доме и кто эти убитые люди. Их личности установили полицейские. Это 36-летний мужчина и 40-летняя женщина - местные жители. Оказалось, они зашли в гости к подозреваемому. Между ними произошла ссора.

"Ссора закончилась тем, что хозяин топором убил своих гостей. И все это время рядом с мертвыми людьми пил водку. Так продолжалось не менее трех дней", - добавили полицейские.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Запорожье на ул. Казака Бабуры жители многоквартирного дома пожаловались полицейским на трупный запах из квартиры соседа. Полицейские обнаружили там тела двух людей, принадлежащих матери и брату мужчины. Одно тело пролежало более 8 месяцев, другое - около 3.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина зарубил своих гостей и несколько дней жил рядом с ними». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Запустили первую космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 14526
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 10622
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 10540
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 10179
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 7110
Происшествия
Патрульный устроил смертельную аварию
Патрульный устроил смертельную аварию
3
 Просмотров: 36
У девятиклассника прострелена голова: новые подробности трагедии в школьном тире
У девятиклассника прострелена голова: новые подробности трагедии в школьном тире Просмотров: 387
Дочь отдала под опеку ромам: рассказали, как искали 82-летнего мужчину
Дочь отдала под опеку ромам: рассказали, как искали 82-летнего мужчину
 Просмотров: 171
В аэропорту задержали мужчину, которого разыскивают в Германии
В аэропорту задержали мужчину, которого разыскивают в Германии Просмотров: 108
Россиянин за 75 тыс. руб. хотел попасть в Украину
Россиянин за 75 тыс. руб. хотел попасть в Украину Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
5
Россия просит помилования у всего мира
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
2
РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук
1
В течение 48 часов страну должны покинуть 18 российских дипломатов – МИД Чехии
Голосов: 195
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть