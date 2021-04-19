На Луганщине мужчина зарубил своих гостей и несколько дней жил рядом с ними. Факт обнаружили случайно - во время профилактического обхода населенных пунктов вблизи линии разграничения. Фото: facebook.com/policeLG

В Станице Луганской Луганской полицейские задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве.

Он зарубил своих гостей и жил рядом с ними. Факт обнаружили во время рейда участковых, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"К полицейским вышел пьяный хозяин. Участковые обратили внимание на красные пятна на его обуви, похожие на кровь. На вопрос полицейских, что это может быть, мужчина занервничал и что-то непонятное начал рассказывать. А когда полицейские вошли в дом мужчины, то ужаснулись от увиденного. Среди дома лежали окровавленные трупы мужчины и женщины", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина 4 года жил с мумией матери

Владелец дома сказал, что он не понимает, что вообще произошло в его доме и кто эти убитые люди. Их личности установили полицейские. Это 36-летний мужчина и 40-летняя женщина - местные жители. Оказалось, они зашли в гости к подозреваемому. Между ними произошла ссора.

"Ссора закончилась тем, что хозяин топором убил своих гостей. И все это время рядом с мертвыми людьми пил водку. Так продолжалось не менее трех дней", - добавили полицейские.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Запорожье на ул. Казака Бабуры жители многоквартирного дома пожаловались полицейским на трупный запах из квартиры соседа. Полицейские обнаружили там тела двух людей, принадлежащих матери и брату мужчины. Одно тело пролежало более 8 месяцев, другое - около 3.