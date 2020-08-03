Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии

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На Черниговщине 30-летний мужчина зарезал 8-летнего сына. Тело мальчика нашли в поле около семи утра 3 августа.

Накануне они отдыхали в лесу возле села Скоренец. Ребенок вроде бы потерялся. Собственными силами родственники не смогли найти мальчика, поэтому обратились в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Правоохранители развернули оперативный штаб по поиску ребенка. Привлекли более 100 полицейских, спасателей, лесников и неравнодушных граждан. Обратили внимание на состояние отца. Он уверял, что ребенок потерялся. На его одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины обнаружили у него окровавленный нож", - рассказали полицейские.

Поиски ребенка продолжались всю ночь. Когда тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли - отец признался, что он причастен к убийству.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчину задержали. Его могут посадить пожизненно.

В лесополосе возле села Обозновка под Кропивницким нашли тело 12-летней Екатерины Добродий. Пять суток ее искали родители, полицейские, военные и волонтеры. Не вернулась из школы, говорили родители. Начали искать подозреваемых. Задержали мать девочки 34-летнюю Елену. Она призналась в убийстве.