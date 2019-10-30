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среда, 30 октября 2019 13:30

Мужчина загнал себе нож в сердце после убийства соседа
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На Харьковщине мужчина покончил жизнь самоубийством после убийства 27-летнего соседа
Фото: hk.npu.gov.ua
На Харьковщине мужчина покончил жизнь самоубийством после убийства 27-летнего соседа
На Харьковщине мужчина покончил жизнь самоубийством после убийства 27-летнего соседа

В Змиеве Харьковской области мужчина ударил ножом в сердце соседа. После чего покончил жизнь самоубийством.

Конфликт между мужчинами произошел 29 октября в общежитии, где жили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В общежитии 60-летний мужчина ударил ножом в сердце 27-летнего мужчину От полученной травмы потерпевший скончался до приезда медиков. Затем нападавший закрылся в своей комнате и загнал нож в сердце себе", - говорится в сообщении.

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Полицейские установили, что в тот день 60-летний житель общежития был пьян. Конфликт с соседом возник на почве личной неприязни.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Пьяный сосед убил отца 8 детей из-за ссоры в Херсонской области. Конфликт между соседями длился несколько лет из-за огородов.

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