Мужчина забил до смерти собственного отца

Мужчина убил собственного отца. Фото: ukrnews

Во Львовской области пьяный мужчина убил своего отца.

Как отмечается, в одном из домов села Самборского района обнаружили тело 74-летнего мужчины без признаков жизни со следами побоев. Труп нашел тесть погибшего. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 44-летний сын погибшего. Накануне около 23:00 он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом отца, вступил с ним в конфликт, во время которого жестоко избил, причинив телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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От полученных травм пенсионер скончался. У него были были сломаны ребра и грудная клетка.

Злоумышленника задержали, сейчас избирают меру пресечения. Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы, по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

В польском городе Белосток арестовали 41-летнего украинца по подозрению в убийстве 48-летнего соотечественника. Между мужчинами возник спор о территориальной принадлежности Крыма.