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вторник, 02 марта 2021 20:13

Мужчина забил до смерти скалкой собственную мать

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Мужчина забил до смерти скалкой собственную мать
На Киевщине задержали злоумышленника, который убил свою мать. Фото: Нацполиция

На Киевщине мужчина забил до смерти собственную мать руками, ногами и скалкой.

Когда от полученных травм женщина скончалась, злоумышленник сбросил ее тело в канализацию. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в области.

Об исчезновении 54-летней жительницы с. Даниловка, что на Фастовщине, сообщила родственница. Она объяснила, что с вечера женщина не выходит на связь.

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Полицейские установили, что пропавшая женщина мертва. Выяснили, что к ее убийству причастен ее 27-летний сын. Он признался в содеянном.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения. Меру пресечения изберет суд.

В селе Радушне, возле Кривого Рога Днепропетровской области, отец жестоко избил свою дочь. Ребенка с многочисленными травмами забрали в больницу.

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Дата
02
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