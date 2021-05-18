Мужчина забил до смерти двух бездомных

В Ивано-Франковске 29-летний забил до смерти бездомных 46 и 34 лет. Фото: t.me/dkr_npu

В Ивано-Франковске в недострое нашли тела двух бездомных 46 и 34 лет 17 мая. Мужчин забили до смерти.

Подозреваемого задержали. Это 29-летний местный житель, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"В одном из недостроев обнаружили окровавленное тело мужчины. Однако полицейские нашли на месте еще один труп. Мужчины лежали между мусора. Причастного к двойному убийству задержали. Установлено, что 29-летний злоумышленник лишил жизни бездомных, избив их руками, ногами, палкой", - рассказали оперативники.

Задержанный в содеянном сознался. Ему сообщили о подозрении и взяли под стражу без права на залог, по решению суда.

В Одессе мужчина убил бездомного на глазах своей семьи и других детей в результате ссоры. Конфликт произошел из-за того, что подростки стали бросать камни в бездомных. Один из обиженных пожаловался отцу 10-летнего ребенка. Отец, вместо того, чтобы успокоить сына, избил бездомного.