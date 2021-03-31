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среда, 31 марта 2021 17:18

Мужчина забаррикадировался с сожительницой в горящем доме
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В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области мужчина избил свою сожительницу.

После содеянного, он закрылся вместе с ней в доме и поджег его, пишет Bessarabia.Inform. Мужчина был пьян.

Известно, что женщине удалось выбежать из горящего дома. Спасателям удалось войти в дом и вывести оттуда мужчину, который вел себя неадекватно. В это время пострадавшей, на лице которой были следы запекшейся крови, оказывали помощь медики "скорой".

В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области мужчина избил свою сожительницу
Фото: bessarabiainform.com
После содеянного, он закрылся вместе с ней в доме и поджег его
В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области мужчина избил свою сожительницу

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Известно, что после того, как мужчину вывели из дома, он снова туда бросился. Спасателям пришлось силой вытаскивать мужчину из дома. Более того, он всячески сопротивлялся и пытался бить пожарных.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые надели на хулигана наручники.

В селе Новоданиловка Пологовского района Запорожской области 52-летний мужчина облил бензином и поджег сельский магазин. А в 7:50 в соседнем селе Малая Токмачка аналогичным способом совершил поджог одного из частных домов. Когда жители дома выбежали на улицу - злоумышленник пострелял их из охотничьего ружья.

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Дата
31
марта

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