Поджег магазин и дом и пошел стрелять людей: злоумышленник напугал жителей 2 сел

Фото: zp.npu.gov.ua

В селе Новоданиловка Пологовского района Запорожской области 52-летний мужчина облил бензином и поджег сельский магазин. А в 7:50 в соседнем селе Малая Токмачка аналогичным способом совершил поджог одного из частных домов. Когда жители дома выбежали на улицу - злоумышленник пострелял их из охотничьего ружья.

Пострадавших - 82-летнего мужчину и 57-летнюю женщину - с многочисленными телесными повреждениями медики "скорой" госпитализировали. Злоумышленник задержан, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"После поджога магазина мужчина ушел. Огнем повреждена часть здания. Когда злоумышленник поджег дом - напуганные владельцы выбежали во двор. Между пенсионерами и фигурантом преступления возник словесный конфликт. Последний несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону оппонентов", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина поджег собственный дом и застрелился на глазах десятков людей

Чтобы выйти на злоумышленника, оперативники обошли дома, магазины, опросили пострадавших, установили свидетелей и очевидцев, просмотрели видео с камер наблюдения. Злоумышленником оказался житель села Новоданиловка. Его авто нашли в песчаном карьере близ села. Впоследствии разыскали и его. Ружье, из которого стрелял, отправили на экспертизу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в преступлениях. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В селе Лантратовка Троицкого района Луганской области 61-летний Николай Величко поджег дом 3 соседям - братьям Мамедовым и их родителям. Затем сжег собственный дом, гараж с автомобилем "Славута" и застрелился. В селе говорят, соседи враждовали более 20 лет из-за границы.