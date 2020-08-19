Мужчина взял в заложники жену и двоих детей

На Ивано-Франковщине 29-летний мужчина взял в заложники 30-летнюю бывшую жену и двух общих детей 7 и 9 лет. Полицейские задержали злоумышленника, а его заложников освободили. Фото: npu.gov.ua

В Войнилове на Ивано-Франковщине 29-летний мужчина взял в заложники бывшую жену и 2 общих детей 7 и 9 лет.

После 2-часовых переговоров с правоохранителями злоумышленник согласился отпустить женщину и одного ребенка. Именно в этот момент его задержали полицейские. Заложники не пострадали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина забрал 2 своих детей домой от родственников. Когда об этом узнала 30-летняя экс-жена, сообщила в полицию. Не дожидаясь правоохранителей, поехала в дом бывшего мужа, чтобы забрать детей. Там между взрослыми случился конфликт, и мужчина запер дом, а женщине пригрозил физической расправой", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство за незаконное лишение свободы или похищение человека. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

В Краматорске Донецкой области мужчина взял в заложники знакомую и ее 16-летнюю дочь. Отсоединив чеку от гранаты, угрожал всех взорвать. Злоумышленника задержали во время спецоперации.