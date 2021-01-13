Мужчина выжил после падения с 5-го этажа и спутал полицию с ангелами

Мужчина выжил благодаря полиции. Фото: Reuters

В Киеве мужчина выжил после падения из окна своей квартиры на 5 этаже.

Киевлянина спасли полицейские. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

О намерении мужчины покончить жизнь самоубийством сообщил его отец.

"Патрульные оперативно прибыли на место происшествия. Стучали в дверь квартиры, но ответа не получили, поэтому решили зайти внутрь квартиры, дверь которой была не заперта", - говорится в сообщении.

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Внутри было пусто. Выглянув в окно, полицейские увидели мужчину, который лежал на земле.

"Правоохранители подбежали к мужчине и выяснили, что он находится в сознании, но получил травмы. До приезда медиков мужчине оказывали домедицинскую помощь и поддерживали разговорами. На место вызвали отца, который срочно выехал в Киев", - сказано в сообщении.

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