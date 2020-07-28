Мужчина выпал из окна на припаркованное авто

Фото: objectiv.tv

В Харькове на ул. Культуры неизвестный упал из окна на припаркованный во дворе дома автомобиль и погиб.

Трагедия произошла 28 июля, в 13:25, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Погибшему на вид 35-45 лет. Личность мужчины и обстоятельства его смерти выясняются.

По словам соседей, в доме, в котором произошла трагедия, мужчина имел несколько квартир, пишет местное издание "Объектив". А инцидент произошел в соседнем доме, где из окна выпала женщина с младенцем.

На улице Культуры, возле станции метро "Научная", в Харькове женщина с младенцем выпрыгнула с 19-го этажа. Полиция открыла два уголовных производства - по факту умышленного убийства и самоубийства.