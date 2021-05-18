Мужчина всадил жене в грудь нож и два дня ее "лечил"

В Самборе Львовской области мужчина ранил ножом в грудь 50-летнюю жену. При этом он не вызвал медиков, а два дня самостоятельно "лечил" раненую.

17 мая женщина от полученных травм скончалась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV На Львовщине 50-летний мужчина ранил ножом в грудь 50-летнюю жену и два дня самостоятельно ее "лечил"

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"На теле женщины правоохранители обнаружили рану в области груди. Как установили медики, в результате ножевого ранения у погибшей были повреждены легкое и диафрагма, что и привело к смерти. Полицейские установили, что к убийству женщины причастен 50-летний муж. 15 мая между супругами произошел конфликт, в ходе которого он ударил ножом в грудь жену", - рассказали полицейские.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV У женщины были повреждены легкое и диафрагма, что и привело к смерти

Мужчину задержали. Продолжается расследование.

На Тернопольщине будут судить 46-летнего Сергея Сытника из села Иванков Борщевского района. Он зарезал жену Ольгу, 42 года. В содеянном сознался. Объяснил, что жена хотела уйти от него, потому ухватился за нож. Хотел убить и себя, порезал руки и горло. Раны оказались не смертельными.