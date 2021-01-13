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четверг, 14 января 2021 00:33

Мужчина во второй раз заболел коронавирусом и умер

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Мужчина во второй раз заболел коронавирусом и умер
За последние сутки в Украине обнаружили 6 409 новых больных коронавирусом. Фото: Укринформ

Житель Волынской области повторно заболел коронавирусом и умер от его осложнений.

51-летний больной впервые инфицировался в сентябре прошлого года, а во второй раз заболевание у него подтвердили в декабре. Спасти ему жизнь медики не смогли, рассказала на брифинге госсанврач области Наталия Янко.

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По словам врача, повторное заболевание коронавирусом протекает в более тяжелой форме, чем первичное.

Всего в регионе выявили 16 случаев повторного инфицирования.

За последние сутки в Украине обнаружили 6 409 новых больных коронавирусом. Из них детей - 187, медработников - 367.

Всего, по состоянию на утро 13 января, имеем 1 130 839 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 214 летальных. 195 пациентов умерли за последние сутки.

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