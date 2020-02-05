Мужчина во время ссоры выпрыгнул в окно

В Житомирской области 35-летний мужчина во время семейного конфликта выпрыгнул из окна и разбился. Фото - Прямой

В Бердичеве Житомирской области 35-летний мужчина во время семейного конфликта выпрыгнул из окна на 2-м этаже и разбился.

Трагедия произошла ночью 5 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина был пьян вечером, угрожал 58-летней матери, она вызвала полицию. Но когда патрульные приехали, сообщила, что сын уже успокоился и помощь не нужна. Уже в полночь сообщение о ссоре поступило от соседей семьи. Мужчина снова дебоширил, угрожал матери топором и ножом", - сказано в сообщении.

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Полицейские 30 мин. вели переговоры с мужчиной, который закрылся в квартире. Просили его успокоиться и выйти. В момент, когда в помещение заходили полицейские, мужчина бросил в них металлическую вешалку, а сам выпрыгнул в окно и через балкон перелез на пристенную газовую трубу. Старался передвигаться по ней, но не удержался и упал на металлический забор.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Следователи открыли уголовное производство и проверяют действия полицейских.

О погибшем известно, что он ранее проходил лечение в специализированной больнице.

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