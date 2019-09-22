Мужчина во время ссоры порезал ножом двух друзей. Фото: Pictu

В Запорожье мужчина во время ссоры напал с ножом на своих друзей.

Инцидент произошел в ночь на 22 сентября в одной из квартир дома по улице Сергея Синенко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отметили правоохранители, во время распития спиртных напитков между тремя мужчинами возник конфликт и произошла драка. В результате злоумышленник нанес ножевые ранения двум мужчинам. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавшие 1979 года были госпитализированы в больницы.

"Благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники Днепровского отдела полиции установили местонахождение подозреваемого. Злоумышленник, мужчина 1984 года рождения, задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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