Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов

В Черкасской области 35-летний мужчина задушил 32-летнюю жену, а потом повесился. Сиротами остались дети 4 и 8 лет. Фото: facebook.com/livoberegna

В селе Антиповка, неподалеку Золотоноши Черкасской области, 35-летний Евгений Ильяшенко убил жену, 32-летнюю Наталью. А потом повесился. Тела нашли 1 марта.

Сиротами остались дети 4 и 8 лет, пишет "Левобережная".

"Между супругами возник спор. Евгений утверждал, что ему такая жизнь надоела, лучше пойти и повеситься. Тела во дворе нашли родственники. На сухой ветке в петле висел мужчина, а внизу под деревом лежала мертвая женщина", - говорится в заметке.

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Известно, что мужчина находился на учете в центре занятости и подрабатывал таксистом. Женщина работала в Бакаевском интернате.

Трагедия произошла из-за того, что мужчина злоупотреблял алкоголем, по словам начальника Золотоношского районного отдела полиции Александра Охрименко. В то утро он как раз выпил и пошел за веревкой. Женщина догнала его под деревом с намерением остановить. Вероятно, он ее задушил, поскольку судмедэкспертиза причиной ее смерти признала асфиксию. Следствие по делу продолжается.

Осиротевших детей супругов забрали к себе родители убитой.

В Киеве в квартире по ул. Якубовского нашли мертвыми 57-летнюю женщину и ее 63-летнего мужа. Вероятно, мужчина убил жену, а затем покончил с собой. На теле женщины множественные раны головы и резаная рана шеи, а на теле мужчины резаная рана шеи и руки.