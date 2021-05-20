Мужчина варил наркотики в собственной квартире. Его взяли с товаром на 3 млн

В Кривом Роге на Днепропетровщине у 50-летнего мужчины изъяли наркотиков на 3 млн грн.

Их изготавливал для дальнейшего сбыта в собственной квартире, где оборудовал нарколабораторию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: dp.npu.gov.ua

"В результате обыска у ранее судимого мужчины обнаружили нарколабораторию, которая была оборудована приборами для изготовления психотропных веществ с целью дальнейшего их сбыта. Полицейские изъяли почти 3 кг марихуаны, около 1 кг наркотического сырья синтетического происхождения похожего на метамфетамин, прекурсоры и стеклянные колбы различного объема. По ценам "черного рынка" изъятое количество наркотических средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров составляет более 3 миллионов гривен", - рассказали полицейские.

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Все изъятое направлено на проведение экспертизы. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачили мощную нарколабораторию и изъяли рекордную партию амфетамина. Промышленное производство и сбыт осуществляли 8 членов преступной группы. Спецоперацию проводили в 4 регионах Украины - в Киеве, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей.