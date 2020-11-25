Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке

В Одессе в городском трамвае №5 между пассажирами произошел конфликт. Мужчина набросился на женщину, которая говорила на украинском Фото: dyvys.info

В Одессе в городском трамвае №5 между пассажирами произошел конфликт. Мужчина набросился на женщину, которая говорила на украинском.

Пассажир угрожал женщине тюрьмой, пишет tsn.ua. Видео инцидента очевидцы выложили в социальные сети.

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Пожилая женщина поссорилась с другой пассажиркой за того, что та отказывалась говорить на украинском. На первую женщину набросился мужчина, который, кстати, находился в трамвае без маски. Он представился полицейским и угрожал отправить бабу в тюрьму.

Никто из пассажиров не вмешался в конфликт, однако агрессивный мужчина вышел сразу на следующей остановке.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.



В одной из маршруток Славянская разгорелся скандал. Мужчина специально неправильно одел маску и за это одна из пассажирок сделала ему замечание. На это он ответил агрессией и бранью. Мужчина угрожал выбросить женщину из маршрутки, а украинский язык назвал "телячьим".