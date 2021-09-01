Мужчина в розыске разгуливал по Киеву с гранатой

В Киеве задержали мужчину, который носил с собой гранату. Заметили его на просп. Георгия Гонгадзе 31 августа.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.
"Вчера днем патрульные заметили подозрительного мужчину. Увидев инспекторов, тот заметно занервничал. Поэтому полицейские решили провести поверхностную проверку. В сумке у мужчины оказался предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении.
Также выяснили, что мужчина в розыске.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба.
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4 августа 2021 года ветеран АТО Владимир Прохнич пришел в здание Кабинета министров в Киеве и угрожал его взорвать. При себе имел гранату. Захватчики Кабмина - инвалид войны и бывший боец "Айдара". Знакомый мужчины характеризует его как "нормального, адекватного парня".
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