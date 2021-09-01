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среда, 01 сентября 2021 10:03

Мужчина в розыске разгуливал по Киеву с гранатой
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В Киеве задержали мужчину, который носил с собой гранату. Заметили его на просп. Георгия Гонгадзе 31 августа.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Вчера днем ​​патрульные заметили подозрительного мужчину. Увидев инспекторов, тот заметно занервничал. Поэтому полицейские решили провести поверхностную проверку. В сумке у мужчины оказался предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении.

Также выяснили, что мужчина в розыске.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба.

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4 августа 2021 года ветеран АТО Владимир Прохнич пришел в здание Кабинета министров в Киеве и угрожал его взорвать. При себе имел гранату. Захватчики Кабмина - инвалид войны и бывший боец "Айдара". Знакомый мужчины характеризует его как "нормального, адекватного парня".

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