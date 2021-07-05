Мужчина устроил стрельбу возле горсовета

Фото: Полиция Киевской области

В Вышгороде Киевской области возле горсовета мужчина устроил стрельбу.

Нарушителя задержали, сообщает полиция Киевской области.

"Сегодня, 5 июня, в городе Вышгород, перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча", - говорится в сообщении.

Пистолет и меч у него изъяли.

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Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Событие расследуют по статье о хулиганстве.

В Черкассах двое мужчин устроили стрельбу. Происшествие произошло на ул. Самуила Кошки 4 июля примерно в 21:10. Предварительно известно, что конфликт произошел между двумя иностранцами.