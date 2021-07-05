 
Ексклюзивы
1/5
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 405
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 1431
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 252
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 693
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1332
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1962
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 972
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3618
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5841
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 450
Фото
Все фото
4
3
3
3
3
Мужчина устроил стрельбу возле горсовета
Мужчина устроил стрельбу возле горсовета
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Женщина устроила резню из-за припаркованного авто
Женщина устроила резню из-за припаркованного авто
Задержали подозреваемого в покушении на представителя Нацкорпуса - СМИ
Задержали подозреваемого в покушении на представителя Нацкорпуса - СМИ
Пьяный дебошир бросался с ножами, избил жену и покусал полицейского
Пьяный дебошир бросался с ножами, избил жену и покусал полицейского
Видео
Все видео
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
В центре Киева произошла массовая драка
В центре Киева произошла массовая драка
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2223
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 189
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1071
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2430
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 819
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 657
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 22:40

Мужчина устроил стрельбу возле горсовета
4

  Комментировать

В Вышгороде мужчина устроил стрельбу
Фото: Полиция Киевской области
Он стрелял у городского совета
При себе у него обнаружили меч

В Вышгороде Киевской области возле горсовета мужчина устроил стрельбу.

Нарушителя задержали, сообщает полиция Киевской области.

"Сегодня, 5 июня, в городе Вышгород, перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча", - говорится в сообщении.

Пистолет и меч у него изъяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пассажиру авто прострелили лицо

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Событие расследуют по статье о хулиганстве.

В Черкассах двое мужчин устроили стрельбу. Происшествие произошло на ул. Самуила Кошки 4 июля примерно в 21:10. Предварительно известно, что конфликт произошел между двумя иностранцами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина устроил стрельбу возле горсовета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

ВООЗ заявила об окончании эпидемии

Клонированная овца старела вдвое быстрее

Киевский митрополит подписал унию с католиками

Начали арестовывать украинских националистов

Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой

На Донбассе освободили два города

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 36030
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 14859
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 10593
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 10503
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 8622
Происшествия
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
3
 Просмотров: 792
Женщина устроила резню из-за припаркованного авто
Женщина устроила резню из-за припаркованного авто
3
 Просмотров: 1134
Задержали подозреваемого в покушении на представителя Нацкорпуса - СМИ
Задержали подозреваемого в покушении на представителя Нацкорпуса - СМИ
3
 Просмотров: 549
Украинский альпинист погиб в Грузии
Украинский альпинист погиб в Грузии Просмотров: 234
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
8
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
6
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
2
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
1
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Голосов: 179
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть