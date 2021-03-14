Мужчина устроил стрельбу на праздновании дня рождения

Мужчина стрелял вверх и повредил кабели. Фото: Национальная полиция

В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил часть поселка Томашполь.

"В ходе проведения специальной операции полицейские задержали винничанина, который на праздновании дня рождения вместо фейерверков сделал вверх более 20 выстрелов из автомата и пытался скрыться от полиции на автомобиле", - сообщили в Нацполиции.

Пострадавших в результате инцидента нет. Но стрельба повредила электрический кабель. В большей части города пропало электричество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ресторане произошла стрельба. Задержали полтора десятка человек - СМИ

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

На улице Екатерининской в ​​Одессе произошла драка со стрельбой. Полиция получила сообщение о происшествии сегодня утром. Правоохранители установили, что между компаниями молодых людей началась драка. Во время нее мужчина 1989 года начал стрелять из травматического оружия, сообщает Национальная полиция.