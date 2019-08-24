Злоумышленника оперативно разыскали правоохранители. Фото: prm.ua

В городе Змиев Харьковской области 25-летний мужчина устроил стрельбу на почте.

Инцидентс произошел 23 августа около 16:00. На место происшествия сразу выехали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Полицейские установили, что в тот день 25-летний злоумышленник вместе со своим 26-летним приятелем прибыл в помещение почтовой организации для получения посылки. Мужчины зашли на запретную для посетителей зону, на что работники учреждения сделали замечание и попросили покинуть указанную территорию. На замечание персонала гражданин не отреагировал, зато начал высказываться нецензурной бранью в их адрес. Водитель почтовой организации пытался урегулировать конфликт, попросив прекратить хулиганские действия и покинуть помещение. Однако, 25-летний мужчина начал угрожать ему физической расправой, после чего достал из своей посылки стартовый пистолет и направил в голову водителя. Далее нарушитель совершил один выстрел из оружия в воздух и скрылся ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по по статье о хулиганстве. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

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