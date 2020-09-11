Мужчина пришел к супругам и поднял ссору

В Киеве, в Деснянском районе мужчина устроил стрельбу на берегу реки. Он пришел к супругам и начал ссору, в ходе которой ударил женщину и выстрелил из ружья в ее мужа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в Деснянском районе столицы неизвестный ударил женщину и выстрелил в сторону ее мужа из предмета, похожего на охотничье ружье. Для документирования события на место преступления немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции, - говорится в сообщении.

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Во время обыска стрелка полицейские нашли у него предмет, похожий на пистолет. Неподалеку они нашли и ружье. Изъятое оружие направили на экспертизу. Злоумышленника задержали.

В полиции открыли уголовное производство за хулиганство. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Выясняются причины конфликта.

В селе Великие Дмитровичи Обуховского района Киевской области мужчина из охотничьего ружья случайно попал в мать с ребенком. Пуля пролетела почти 1,5 км и попала в женщину, сидевшую во дворе с ребенком.