Мужчина устроил стрельбу: есть погибшие

В городе Никополь Днепропетровской области произошла стрельба. Погибли 2 человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"14 сентября около 6:00 неизвестный доставил в городскую больницу г. Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены", — говорится в сообщении.
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Для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области ввели полицейскую спецоперацию.
В полиции открыли уголовное производство за умышленное убийство. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В столичном ТРЦ, который расположен на Оболонском проспекте, произошла перестрелка. В результате чего 25-летнего мужчину госпитализировали в больницу.
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