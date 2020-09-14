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понедельник, 14 сентября 2020 10:35

Мужчина устроил стрельбу: есть погибшие

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Мужчина устроил стрельбу: есть погибшие
Детали происшествия выясняют в полиции Фото: slovoidilo.ua

В городе Никополь Днепропетровской области произошла стрельба. Погибли 2 человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"14 сентября около 6:00 неизвестный доставил в городскую больницу г. Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены", — говорится в сообщении.

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Для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области ввели полицейскую спецоперацию.

В полиции открыли уголовное производство за умышленное убийство. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В столичном ТРЦ, который расположен на Оболонском проспекте, произошла перестрелка. В результате чего 25-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

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Дата
14
сентября

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