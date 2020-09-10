В столичном ТРЦ произошла перестрелка: есть пострадавший

В помещении заведения возник конфликт между потерпевшим и несколькими неизвестными. Фото: Reuters

В столичном ТРЦ, который расположен на Оболонском проспекте, произошла перестрелка.

В результате чего, 25-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Сегодня в 18:15 в столичной полиции поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений", - рассказали в полиции.

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По предварительной информации, в помещении заведения возник конфликт между потерпевшим и несколькими неизвестными. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставлен в больничное учреждение. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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