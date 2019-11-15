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пятница, 15 ноября 2019 15:21

Мужчина упал с восьмого этажа и выжил

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Мужчина упал с восьмого этажа и выжил
Пострадавший находится в хирургическом отделении, угрозы для его жизни нет

Во Львове с восьмого этажа заброшенного здания недостроя упал 24-летний мужчина. Пострадавшего с диагнозом "политравма" скорая помощь доставила в больницу.

Случай произошел 15 ноября, около 3:20 ночи, на заброшенном долгострое на ул. Тракт Глинянский, вблизи домов 145-147. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

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Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

Пострадавший находится в хирургическом отделении, угрозы для его жизни нет. По данным врачей, он упал с восьмого этажа не вниз, а задержался между этажами, передает Zahid.net.

В Канадском городе Труа-Ривьер женщина чудом выжила после падения с высоты в 1,5 тысячи метров. Во время прыжка с самолета ее парашют не раскрылся.

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