Женщина выжила после падения с высоты 1500 метров

 
Ексклюзивы
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 486
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1557
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1665
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1125
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6390
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1602
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
Фото
Все фото
5
6
4
5
4
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
Медведь упал на полицейскую машину и устроил пожар
Медведь упал на полицейскую машину и устроил пожар
Полицейский заказал убийство за $4 тыс. и попался на &quot;горячем&quot;
Полицейский заказал убийство за $4 тыс. и попался на "горячем"
Обнародовали фото и видео задержания предполагаемого убийцы 16-летней Дианы Хриненко
Обнародовали фото и видео задержания предполагаемого убийцы 16-летней Дианы Хриненко
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
Видео
Все видео
В Киеве горит райадминистрация
В Киеве горит райадминистрация
Показали видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле
Показали видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле
Пассажиры "Уральских авиалиний" рассказали, как самолет садился в поле
Пассажиры "Уральских авиалиний" рассказали, как самолет садился в поле
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
Женщина выбросила в помойку новорожденного ребенка: преступление попало на видео
Женщина выбросила в помойку новорожденного ребенка: преступление попало на видео
Интервью
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 486
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1557
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6390
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4275
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 234
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 08:03

Женщина выжила после падения с высоты 1500 метров

  Комментировать
Женщина выжила после падения с высоты 1500 метров
Женщина выжила после падения с высоты. ФОТО: colibri.ru

В Канадском городе Труа-Ривьер женщина чудом выжила после падения с высоты в 1,5 тысячи метров.

Во время прыжка с самолета ее парашют не раскрылся, сообщает CNN.

Женщина получила несколько переломов и сейчас находится в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не ехать не мог" - украинский гонщик упал с электромотоцикла в США во время гонки

"Это чудо. Я не знаю, как человек может пережить падение с такой высоты", - говорит Денис Демерс, который был свидетелем инцидента.

До этого женщина имела опыт прыжков с парашютом. Сейчас проводится расследование, чтобы выявить виновного в неисправности парашюта.

В Геническе Херсонской области 25-летняя женщина погибла во время катания на водном аттракционе - парасейлинг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина выжила после падения с высоты 1500 метров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 101195
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 24572
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 23292
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 22653
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15078
Происшествия
Пограничник пытался продать наркотики сослуживцу
Пограничник пытался продать наркотики сослуживцу Просмотров: 369
В Киеве горит райадминистрация
В Киеве горит райадминистрация
 Просмотров: 1611
Женщине в лицо метнули банку с соляной кислотой
Женщине в лицо метнули банку с соляной кислотой Просмотров: 999
Мужчину зарезали и бросили в Южный Буг: полиция просит опознать
Мужчину зарезали и бросили в Южный Буг: полиция просит опознать Просмотров: 2259
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
5
 Просмотров: 1899
Больше всего комментируют
35
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
5
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
2
"Захлебнется Крым водой" - Жириновский выдал очередную порцию истерики
Голосов: 494
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua