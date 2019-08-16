Женщина выжила после падения с высоты 1500 метров

Женщина выжила после падения с высоты. ФОТО: colibri.ru

В Канадском городе Труа-Ривьер женщина чудом выжила после падения с высоты в 1,5 тысячи метров.

Во время прыжка с самолета ее парашют не раскрылся, сообщает CNN.

Женщина получила несколько переломов и сейчас находится в больнице.

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"Это чудо. Я не знаю, как человек может пережить падение с такой высоты", - говорит Денис Демерс, который был свидетелем инцидента.

До этого женщина имела опыт прыжков с парашютом. Сейчас проводится расследование, чтобы выявить виновного в неисправности парашюта.

В Геническе Херсонской области 25-летняя женщина погибла во время катания на водном аттракционе - парасейлинг.